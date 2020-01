Someren wil vaart bij ontwikkeling zonneparken

SOMEREN - Na maanden praten wordt het eens hoog tijd dat daadwerkelijk een zonnepark in de gemeente Someren gerealiseerd wordt. Die boodschap geeft VVD’er Jules Klessens mee aan de ontwikkelaar van een twaalf hectare groot park aan de Kerkendijk in Someren-Heide.

De stapel vergunningaanvragen voor een groot veld met daarop zonnepanelen groeit met de week. Momenteel is er al voor vijftig hectare aan zonneparken vergund in de gemeente Someren, maar tot op heden is nog geen enkel paneel geïnstalleerd. Klessens hoopt dat daar met de goedkeuring voor een nieuw park net buiten de kom van Someren-Heide verandering in komt. ,,Ga snel beginnen, dan hebben we eindelijk een praktijkvoorbeeld waar we mensen op kunnen wijzen.”

Het gemeentebestuur beoordeelt alle aanvragen voor zonneparken kleiner dan tien hectare. Wordt die omvang overschreden, dan komt de gemeenteraad aan bod. Zodoende werd donderdagavond een voorstel van Zonneparken Someren bv besproken. Een plan dat volgens alle politici prima past in het beleid dat enkele maanden geleden is vastgesteld. Belangrijke voorwaarden zijn dubbel ruimtegebruik en inpassing in het landschap.

Compliment

Ook is goede inspraak voor omwonenden een vereiste. Zonneparken Someren BV voldoet ruimschoots aan die eisen, in tegenstelling tot een ondernemer die recent een groot park wilde realiseren aan de Lungendonk in Lierop. Arnold Verhofstad van Leefbaar Someren gaf de ondernemer die ontwikkelt aan de Kerkendijk een compliment voor het gevolgde traject. ,,Maar tegelijkertijd heb ik de wens dat er zoveel mogelijk zonnepanelen op daken komen.”

Bart de Groot van de Gemeenschapslijst was eveneens positief. ,,Het is een mooi park en vanaf het begin is de omgeving geïnformeerd. Zo’n park zo dicht bij de kom en dan zijn er maar zo weinig mensen tegen. Dat is knap.”