Someren wil verdubbeling van aantal overnachtingen en dagjesmensen

Dat staat allemaal in een nieuwe visie op toerisme in de Peelgemeente waar de lokale politiek zich volgende week over uitspreekt. In het rapport staat ook dat er veel geld nodig is om een en ander in gang te zetten. Zo moet er de komende vier jaar telkens dertig mille aan ‘werkbudget’ uitgetrokken worden.

Quote Draagvlak is belangrijk, maar zeker ook draag­kracht, want we willen het gebied niet verkwanse­len Louis Swinkels, Wethouder Someren

Tevens is er in die periode 42,5 mille per jaar nodig voor een aanjager. Hiermee komt de totale investering volgens het college van B en W op een kleine drie ton te liggen. Verantwoordelijk wethouder Louis Swinkels wil Someren verder op de kaart zetten, schrijft hij in het rapport.

Overkill en verzadiging

Maar hij wil wel eerst alle belangen goed afwegen. ‘Maar niet tot elke prijs. We moeten de natuur ook beschermen tegen overkill en verzadiging! Draagvlak is belangrijk, maar zeker ook draagkracht, want we willen het gebied niet verkwanselen.’

Someren ligt volgens Swinkels prachtig op de rand van de Strabrechtse Heide en De Peel. Daar moet meer mee gedaan worden. ‘Alle potentie dus en veel kansen om er iets moois van te maken en de krachten te bundelen.’

Veel ideeën

Het rapport bevat nog weinig concrete acties hoe Someren aantrekkelijker moet worden, dat volgt pas na vaststelling van dit document. Wel staan er enkele ideeën in. Zo wil Someren meer camperplaatsen bij bestaande toeristische voorzieningen.

Ook moeten er meer logiesplekken komen, kortgezegd er moeten meer bedden bij. Het valt op dat een groot deel van de verblijfsaccommodaties in Someren bestaat uit groepsaccommodaties (7 van de 24). Daarnaast zijn er acht bed and breakfasts, zeven mini-campings en twee hotels.

Onderzoek naar overdekte speelvoorziening

De laatste tien jaar leverden die gemiddeld zo'n 78.000 overnachtingen op, wat betreft Someren moet dat richting de 200.000. De bouw van de grote vakantieparken in De Heihorsten zal hier ongetwijfeld aan gaan bijdragen. Ook moet onderzocht worden of er ruimte is voor een overdekte speelvoorziening in Someren waardoor de gemeente ook aantrekkelijk is bij slechter weer.

Recreatie levert nu nog weinig op

De recreanten leveren nu op jaarbasis zo'n 9,5 miljoen euro op, dat is 498 euro per duizend inwoners. Daarmee scoort de Peelgemeente niet bijster goed in vergelijking met andere vergelijkbare gemeenten. Doesburg scoort bijna het dubbele, het Limburgse Bergen ruim vier keer zo hoog. In het rapport staat dat alleen Meierijstad het relatief minder doet met een opbrengst van 219 euro per duizend inwoners.

Het ontbreken van een vakantiepark en hotel met ruime capaciteit, vaak goed voor een fors aantal overnachtingen, draagt bij aan dit lage aantal. Het bijzonder hoge aantal groepsovernachtingen vangt dit gemis deels op, staat in het rapport.