Someren zoekt naar tijdelijke opvangplekken voor vluchtelingen

Gemeentebe­stuur: Nieuwe ontgron­ding Milheeze is zonder risico's

23 september MILHEEZE - Inwoners van Milheeze hoeven zich geen zorgen te maken over de gevolgen van een nieuwe zandafgraving dichtbij hun dorp. Er is voldoende onderzoek gedaan waaruit blijkt dat die ontgronding veilig is en zonder risico's is voor het dorp.