Somerenaar komt met tekstloos heftig stuk als debuut

‘Gebroken Geluk’ vertelt het verhaal van een jonge vrouw (gespeeld door Bodine van der Lubbe) die leidt aan een drank- en drugsverslaving en last heeft van waanbeelden. Op een dag komt zij een man (gespeeld door Geert Linders, tevens productieleider) tegen met wie ze gelukkig wil worden, wat door haar psychische problemen nog niet meevalt. Met Gebroken Geluk stipt de 27-jarige Van Dongen een heftige problematiek aan, waar hij gelukkig zelf geen ervaring mee heeft. ,,Het verhaal is zeker niet autobiografisch. Tegelijkertijd ken je natuurlijk altijd wel iemand in je omgeving die last heeft van een verslaving of depressie. Ook ik.”