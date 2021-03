Somerenaar schrijft derde boek over leven met syndroom van Down, vliegoefeningen boven de Peel, buurtbussen gaan weer rijden

Derde boek Björn Kusters

Op 11-jarige leeftijd schreef Somerenaar Björn Kusters al zijn eerste minibiografie over hoe het is om het syndroom van Down te hebben. Vijf jaar later volgde deel twee ‘Dit ben ik nu’ en inmiddels is deel drie over zijn toekomst uitgegeven. Het onder meer over waar Kusters kan wonen en kan werken. In het derde boek laten Kusters en zijn vaste begeleidster Jolanda Maas ook anderen aan het woord over hun eerste twee boeken.