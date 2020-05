Somerenaar Wim Jaspers wil Tweede Kamer in namens nieuwe partij Boer Burger Beweging

SOMEREN-HEIDE - Ambities om Tweede Kamerlid te worden heeft hij zeker. Of het reëel is blijkt volgend jaar maart bij de verkiezingen. Wim Jaspers is een van de twaalf eerste kandidaten voor de nieuwe politieke partij Boer Burger Beweging. Speerpunt is de verpaupering van het platteland tegengaan.

Boer Burger Beweging heeft als doel om vijf zetels te bemachtigen in Den Haag. De nieuwe politieke partij wil de stem van boeren en burgers op het platteland laten klinken, want dat gebeurt nu nog veel te weinig. ,,Het gezonde boerenverstand moet terug in de Tweede Kamer”, aldus kandidaat Wim Jaspers uit Someren-Heide. ,,We zijn teleurgesteld in de gerenommeerde partijen. Dan kun je blijven mopperen aan de zijkant, of je probeert er iets aan te veranderen. Daarom heb ik me aangemeld.”

Op de achtergrond wordt al twee jaar gewerkt aan Boer Burger Beweging. Sinds een half jaar is ook de voormalig wethouder van Lijst Someren-Heide betrokken. Jaspers leerde initiatiefneemster Caroline van der Plas via social media kennen. De algemene ledenvergadering zou aanvankelijke op 17 maart plaatsvinden, maar corona gooide roet in het eten.

Alles buiten randstad belangrijk

Woensdagavond vond die (digitale) vergadering alsnog plaats. De partij heeft twaalf kandidaten alvast naar voren geschoven. Voormalig veehouder Jaspers is de enige kandidaat uit deze regio. Hij gaat nog op zoek naar medestanders. ,,We richten ons voorlopig alleen op het platteland, eigenlijk alles buiten de randstad. Na de zomer komt het volledige partijprogramma.”

Jaspers blijft daarnaast betrokken bij Lijst Someren-Heide. Beide politieke kleuren mengen goed met elkaar. ,,Ik blijf gewoon lid. Lijst Someren-Heide is ook enthousiast dat ik bij Boer Burger Beweging aan de slag ga. Het verschil is niet zo groot: we komen beiden op voor het platteland.”

Het kriebelt weer