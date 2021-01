Somerenaren betalen 25 euro per jaar meer om verdroging en natte voeten tegen te gaan

SOMEREN - Somerenaren zijn dit jaar 25 euro meer kwijt aan de rioolheffing. Dat komt door extra investeringen in bestrijding van wateroverlast en verdroging in de gemeente. Na een meevaller in 2020 zit het prijspeil weer op het oude niveau.

Een Somerens huishouden betaalde vorig jaar 148 euro voor het gebruik van de riolering. De prijs komt dit jaar uit op iets meer dan 173 euro. ,,In 2020 hadden burgers en bedrijven in Someren een financiële meevaller en hoefden zij eenmalig minder te betalen. Het tarief van de rioolheffing is in 2021, ondanks de stijging, nog steeds het laagst in vergelijking met de andere Peelgemeenten en de buurgemeenten”, aldus een gemeentewoordvoerder.

95 procent op eigen terrein opgevangen

De heffing maakt onderdeel uit van een nieuw gemeentelijk rioleringsplan dat sinds 1 januari van kracht is. Hierin staat ook dat iets van de inwoners zelf verwacht wordt. Somerenaren moeten bij nieuw- of verbouw van hun woning dertig millimeter regenwater zelf opvangen. Someren wil zo de wateroverlast en schades zoveel mogelijk voorkomen. Met deze maatregel wordt bij nieuw- en verbouw globaal 95 procent van hemelwater op eigen terrein verwerkt.

Subsidie voor opvang regenwater

Om burgers en bedrijven te stimuleren regenwater vast te houden in hun eigen leefomgeving, verlengt de gemeente de subsidieregeling Afkoppelen hemelwater. Wie afkoppelt, kan aanspraak maken op maximaal zes euro per vierkante meter € 6 per afgekoppeld dakoppervlak. Daarnaast hebben waterschappen Aa en Maas en De Dommel elk een eigen financiële tegemoetkoming voor burgers die zelf regenwater vasthouden op eigen grond.

Natte voeten voorkomen grote uitdaging

Het nieuwe rioleringsplan loopt tot 2025. Someren schetst daarin het veranderende klimaat. Het voorkomen van natte voeten is een steeds grotere uitdaging, stelt de gemeente. ‘Door de intensieve buien waar we steeds vaker mee te maken hebben, is niet alleen de riolering in de openbare ruimte belangrijk, maar moet de gemeente ook bij de bovengrondse inrichting meer rekening houden met hevige neerslag. Daarbij is het essentieel om goed in beeld te hebben waar regenwater heen stroomt, om het daar op te vangen zonder dat dit tot schade leidt bij inwoners en bedrijven.’