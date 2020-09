Somerenaren zetten eigen autotoertocht uit

Veel tijd

,,Dat was balen én niet alleen voor ons maar zeker ook voor de deelnemers," geeft Maas aan. Dus heeft hij met Van der Heijden een toerrit bedacht die grotendeels door Nederland loopt en een klein stukje over Duitse wegen gaat. ,,Nederland heeft heel veel mooie plekken." In twee dagen tijd rijden de vijftig deelnemers een route van zevenhonderd kilometer. Dat Maas en Van der Heijden al de nodige ervaring hadden op dit gebied was een voordeel, toch ging er veel tijd inzitten. ,,We hebben de route uitgezet en schreven alles op. Deelnemers krijgen deze bij de start en mogen geen gebruik maken van hulpmiddelen, ze moeten onze route volgen.”