Somerens vleesbedrijf Tomassen overgenomen door collegabedrijf uit Oss

De activiteiten worden voortgezet vanuit de Hems-vestiging in Oss. Het gaat alleen om de groothandel-activiteiten van Tomassen. Het Somerense familiebedrijf nam zo’n twintig jaar geleden Sampers Vleesgroothandel in Roermond over. Enkele jaren later werden die activiteiten in Someren bij Slachthuis Tomassen ondergebracht. Het slachthuis en de twee winkels in Someren en in Heel zijn geen onderdeel van de overname.