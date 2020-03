Somerense verenigingsman Louis van den Bosch (72) overleden

SOMEREN - Zaterdagmorgen in alle vroegte is Louis van den Bosch, dé verenigingsman van Someren, na een lang ziekbed overleden.

Noem iets in Someren waar Louis van den Bosch (72) niet bij betrokken was, het lukt bijna niet want op cultureel en maatschappelijk vlak was hij zeer betrokken. In en buiten het dorp kennen ze hem als een echte, zeg maar gerust dé verenigingsman van Someren.

Volledig scherm Mien en de heren van de werkgroep Mien en de Zömmerse Hirre bijeen, met vlnr Harrie Swinkels, Mien Willems van de Moosdijk, Jan van Eijk, Louis van den Bosch en Karel Velings.

Als lid van het Dialectengenootschap ’Mien en de Zummerse Hirre’ deelde hij een voorliefde voor de oude Somerense zegswijzen. ,,Louis had het Zummers dialect hoog in het vaandel staan", zegt een van zijn companen uit het genootschap, Karel Velings. ,,Hij was er ook altijd bij als wij met onze werkgroep een optreden hadden. Hij was dan de presentator die veel waardering kreeg voor de komische manier waarop hij de dialectliedjes aankondigde.”

Volledig scherm Louis van den Bosch zoals velen hem herinneren, op een podium achter een microfoon. © ED

Velings wijst er ook op hoe belangrijk het stempel was dat Van den Bosch drukte op Carnavalsvereniging De Meerpoel, Hij was in het jaar 1997 vorst toen Velings prins was van de Meerpoel. ,,Ik kende Louis al maar leerde hem toen echt kennen als een pure organisator die werkelijk alles voor mij regelde. En we hebben veel gelachen.” Van den Bosch werd ook grootvorst.

Volledig scherm Met vrienden tijdens Deurne kermis in 1965; vlnr. Ben Jacobs, Ton van den Burg, Louis van den Bosch en Harry Leenen.

Bij tal van andere Somerense verenigingen droeg Louis van den Bosch ook zijn steentje bij, als actief lid of sympathisant. Toneelvereniging De Speledonckers, Fanfare Somerens Lust, Joek van de Kennedymars en de Heemkundekring de Vonder Asten-Someren. Als stamgast trof je hem elke zondagmorgen bij hotel Centraal waar hij met bekenden het nieuws van Someren doornam.

Volledig scherm Louis van den Bosch was er ook bij toen de dorpspomp weer terugkeerde op het Postelplein in Someren. © René Manders