Somerenseweg is dodenweg voor dieren: Derde das die sneuvelt op weg tussen Someren en Heeze

En het rijtje dierlijke slachtoffers is nog veel groter. De Bijl heeft geen aantallen, maar vele kikkers en padden worden geplet door autobanden. De meest recente vondst is dus een dode das die is aangetroffen ter hoogte van het Keelven in Someren. Eerder vond De Bijl al een das ter hoogte van het Platvoetje, een ven richting Heeze.

Verlaag de maximum snelheid

Someren heeft in het verleden onder meer buizen onder de weg gelegd, waar kleinere dieren zoals vossen en marters gebruik van kunnen maken. Probleem is echter dat die dieren via rasters naar die buizen geleid moeten worden, aldus De Bijl. Een betere oplossing in zijn ogen is het verlagen van de snelheid. ,,Maar dat wil Someren niet, die gemeente houdt vast aan tachtig kilometer per uur. Met een lagere snelheid is de remweg korter en heb je minder kans op aanrijdingen. Met relatief weinig kosten kun je zo veel bereiken denk ik.”