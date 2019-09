Soos voor Deurnese jeugd nieuw leven ingeblazen

DEURNE - Terug van weggeweest: de soos voor Deurnese jeugd. Vanaf komende zaterdag kunnen jongeren eens per maand terecht in Asteffekan in het centrum van Deurne.

Tien jaar geleden werd de stekker er uit getrokken vanwege een grote terugloop van het aantal jongeren. ,,Op het laatst kwam er bijna niemand meer. Ik denk dat het in een groter dorp als Deurne lastiger is om de jeugd met elkaar te verbinden. Er liepen hier vooral losse groepjes rond” , vertelt Margo Akkers. Het bestuurslid van Asteffekan was destijds ook betrokken bij de jeugdsoos als vrijwilliger. ,,Er zijn acht verschillende basisscholen in Deurne. Het is heel anders dan in een kleiner dorp, daar kom je al je klasgenoten en al je vrienden tegen op de soos.”

Volledig scherm Soos Deurne, foto's uit de oude doos © Asteffekan

Nadat de soos werd opgeheven, kwamen er wel reacties vanuit de ouders, maar minder vanuit de jeugd.

Dat is nu wel anders. ,,We houden eens per jaar een carnavalsavond die erg aanslaat en ook zijn hier regelmatig klassenfeesten. We kregen na zo'n activiteit steeds vaker de vraag of we dit niet vaker konden organiseren. Ze kunnen eigenlijk nergens naartoe, hè.”

Uiteindelijk meldden zich twee ouders die er de schouders onder wilden zetten. De twee blazen de jeugdsoos samen met Akkers en nog een vrijwilliger van destijds vanaf komend weekend nieuw leven in.

De avonden zijn bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8, maar ook scholieren van de eerste en tweede van het voortgezet onderwijs zijn welkom, laat Akkers weten. Ingrediënten voor de avond zijn muziek van dj Rob, een tafelvoetbalspel en airhockey. ,,Wat er verder te doen is, laten we verder afhangen van de jeugd. Wat ze zelf willen. Ze móeten al zo veel hè, ze hoeven niet vermaakt te worden. Dat geven ze zelf ook aan. Gratis wifi, dat is wel belangrijk. Dat is het eerste dat ze vragen: wat het wachtwoord is voor wifi.”

Daarom vragen hoeft zaterdag trouwens niet. Het wachtwoord staat overal op posters.

Tijdens de soos gaat de deur om acht uur dicht. ,,Geen in- en uit geloop, dat willen we voorkomen. We willen niet dat er mensen door Deurne gaan zwerven.”