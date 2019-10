SP-fractie Gemert-Bakel breekt met partij

Laarbeek doet aangifte van bedreiging ambtenaar na controle op woonwagen­kamp

7:00 LAARBEEK - De gemeente Laarbeek doet bij de politie aangifte van bedreiging. Een ambtenaar kreeg ‘forse verwensingen’ te horen via de telefoon na de controle op het woonwagenkamp in Lieshout. ,,Van elke bedreiging doen wij aangifte, dat is ons standaard protocol”, zegt burgemeester Frank van der Meijden. ,,We kijken of het hout snijdt, of ze over kunnen gaan tot vervolging.”