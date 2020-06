Spanning bij besmette nertsenfarms; welk besluit neemt minister?

update+video Brand in natuurge­bied Deurnsche Peel opnieuw opgelaaid, omwonenden zien vlammen gevaarlijk dichtbij

9:51 DEURNE - De brand die al enige tijd in natuurgebied Deurnsche Peel woedt, is dinsdagavond opnieuw opgelaaid. Het vuur breidde zich uit richting woningen aan de Soemeersingel. Die straat werd afgesloten voor verkeer. In het gebied werd rond 20.45 uur een brandhaard gevonden.