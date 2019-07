Speciaal bierfestival Gimmert Gist: ‘Speciaalbier is om van te genieten’

Barbecue die niet zou misstaan in de VS, en dat gewoon in Someren-Eind

21:49 SOMEREN-EIND - Grillmaster Martien Joosten laat wat hamburgers op de barbecue sudderen en Wendy Adriaans zet de drank koud wanneer Ranger Grande luid loeiend naar de afrastering van zijn weiland loopt. De ogen van net gearriveerde gasten op de barbecue van de Longhorn Ranch vallen direct op de indrukwekkende hoorns van de stier. Het beest zorgt vervolgens voor een flinke stofwolk door zand met zijn achterpoten de lucht in te slingeren. ,,Hij wil gewoon even laten zien dat-ie er is'', grinnikt Wendy Adriaans. ,,Klassiek machogedrag. Ranger is 't dominante mannetje dat de kudde beschermt.''