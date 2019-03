Speelgoedondernemers in de Peel steunen elkaar

Hij staat open voor vernieuwing. Eigenaar Harrie Wijn van de Intertoys in Gemert wil best een escaperoom openen in zijn 850 vierkante meter grote pand aan de Virmundtstraat. Tevens is er plek genoeg voor kinderen om spelletjes te spelen. Wijn denkt bovendien aan nieuwe servicemogelijkheden, zoals het ter plekke uitprinten van namen van jarigen op inpakpapier. Kortom, de Gemertse vestiging is blij met de vernieuwing die de Portugese investeringsmaatschappij Green Swan inzet. ,,Na twee weken trubbels ben ik blij dat er eindelijk duidelijkheid is. Misschien moet ik straks zelfs meer personeel gaan inhuren.”