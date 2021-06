Speelruimtes Laarbeek beter gespreid en met meer uitdaging, maar dat kost wel wat

Liefst twintig jaar oud is het huidige onderhouds- en beheerplan voor de ongeveer zestig speelplekken in Laarbeek. En dus verdiende het volgens de gemeente een flinke opknapbeurt.

Quote Is er een combinatie met de beweegtui­nen mogelijk, zodat kinderen en ouderen samen een plek hebben? Alver van der Aa, CDA Laarbeek

Aan de hand van vier scenario’s werd naar de toekomst van de buitenspeelruimte gekeken, variërend van scenario 1, ’doorgaan op de huidige weg’, tot het meest omvattende scenario 4, waarbij zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de wensen van kinderen, ouders en grootouders. Die staan in diverse enquêtes of zijn vooraf ingebracht via en vanuit de politiek.

Natuurlijke inrichting

De speelruimtes worden in het nieuwe plan herverdeeld in ’twaalf krachtige centrale plekken om te bewegen, ontmoeten, spelen, sporten; drie bovenwijkse sportplekken en negentien steunplekken’. Ze krijgen idealiter een natuurlijke inrichting met voldoende uitdaging voor verschillende leeftijdsgroepen. Daarbij is rekening gehouden met bereikbaarheid en voldoende spreiding over de kernen. De extra kosten verwacht de gemeente op te vangen via sponsoring, subsidies en samenwerking met bijvoorbeeld buurtverenigingen.

‘Uitdagende speelruimte voor iedereen!’, zoals het plan heet, werd door wethouder Monika Slaets woensdag aan de commissie Ruimtelijk Domein gepresenteerd. Instemming werd nog niet gevraagd, wel ging het over de benodigde financiering. ,,Bekijk de opties die er zijn zodat u later de juiste beslissing kunt nemen.”

Oma en opa passen op

Bas van Sinten (ABL) complimenteerde de gemeente met de diepgang van het rapport: ,,Er is goed naar de demografische opbouw gekeken.” Wel vroeg hij zich af hoe met toekomstige ontwikkelingen in de bevolkingsopbouw omgegaan wordt: ,,Zijn de speeltoestellen eventueel verplaatsbaar, als dat nodig mocht zijn?” Alber van der Aa (CDA) en Jan Hendriks (PNL) wilden weten of en hoe ouderen in het plan zijn meegenomen. Van der Aa: ,,Is er een combinatie met de beweegtuinen mogelijk, zodat kinderen en ouderen samen een plek hebben?” Hendriks: ,,Zijn er straks ook speelplekken in buurten waar veel ouderen wonen? Oma en opa passen op, dan is het fijn als er ook iets in de buurt zit.”

,,Is het wettelijk toegestaan om sponsors te zoeken voor een een glijbaan of een klimrek?”, verkende René van Heugten van De Werkgroep alvast de mogelijkheden voor co-financiering. Linda Strijbosch-Engels toonde zich namens de PvdA nog het meest uitgesproken. ,,Kinderen moeten vrij buiten kunnen spelen. Dat draagt ook bij aan hun sociale ontwikkeling. Wij gaan mee in scenario vier.”