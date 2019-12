Speledonckers Someren zoeken mannen voor Duivelskwartier

Miljoenen­strop dreigt voor nertsenbe­drij­ven Zuid­oost-Bra­bant

19:30 HELMOND - Een aantal nertsenhouders in Zuidoost-Brabant dreigt voor miljoenen euro's het schip in te gaan. De bedrijven hebben nog geld tegoed van een Canadees veilinghuis voor pelzen dat onlangs failliet is verklaard.