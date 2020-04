Speurtocht in plaats van Koningspelen in Someren-Eind

Stop 5GNL neemt afstand van sabotage zendmasten

9:26 KNEGSEL - Na een reeks van in totaal dertien branden in zendmasten heeft de stichting Stop 5GNL openlijk afstand genomen van de aanstichters. De stichting met wortels in Knegsel keurt geweld en vernieling af, staat in een verklaring.