Spitsuur van kerstconcerten nu koren en muziekverenigingen weer helemaal los mogen

Want dat valt meteen op, de grote hoeveelheid kerstconcerten. Een liefhebber van deze sfeervolle muziek kan zonder moeite van vrijdagavond tot en met zondagavond genieten van talrijke concerten in heel Peelland. Dat kan in de meeste gevallen ook nog eens gratis.

De aftrap is vrijdagavond 16 december voor het Stiphoutse vrouwenkoor Confetti. In de Trudokerk aan de Dorpsstraat treden ze vanaf 19.30 uur samen op met harmonie Amicitia.

Zaterdag

Gemengd koor Amuze in Ommel zingt zaterdagmiddag al vanaf 14.00 uur bij café Ons Jantje aan de Kluisstraat. De Dompelaar aan de St. Jansstraat in Elsendorp is vanaf 18.30 uur in kerstsferen dankzij een concert van Muziekvereniging Elsendorp. In de St. Willibrorduskerk in Bakel kunnen bezoekers zich na een stevige wandeling door het met kerstlichten versierde dorpscentrum verwarmen aan de klanken van harmonie Musis Sacrum, vanaf 19.30 uur.

Gelijktijdig zet wat verderop in het Beek en Donkse Ontmoetingscentrum aan de Otterweg het Gemengd Koor in voor het eigen kerstconcert. Sopraan Ellen Valkenburg en diaken Jack Swaanen ondersteunen het A-orkest van Jong Nederland Asten, vanaf 20.00 uur in de Astense H. Maria Presentatiekerk.

Onder de foto: rollende kerst

Volledig scherm Beeld uit de Beek en Donkse KerstROLLERshow in 2018. © DCI Media

Emoties en spectaculaire bewegingen

Rollerclub De Oude Molen pakt als vanouds groots uit met de KerstROLLERshow in sporthal D’n Ekker aan de Muzenlaan in Beek en Donk. De première is zaterdag om 19.00 uur. De andere twee voorstellingen staan zondag, om 11.00 en 16.00 uur gepland. Kaartjes kosten 14,50 euro. De rolschaatsers van Olympia in Mierlo kunnen ook weer een kerstshow brengen en doen dat in sporthal De Weijer. Op zaterdag om 19.30 uur en zondag om 12 en 16 uur; entree aan de kassa 16 euro.

Stadsharmonie Phileutonia laat zich in Helmond van de beste kant zien én horen in het Annatheater aan de Floreffestraat, om 15.30 en 20.00 uur, entree 7,50 euro.

Zondag

Nu Kerst weer met iedereen gevierd kan worden, grijpt Zangvereniging Together in Deurne die kans aan voor een dubbel feest. De vereniging bestaat vijftig jaar en viert dit vanaf 13.00 uur in kerstsfeer tijdens een jubileumconcert in de St. Jozefkerk.

Even verderop in de St. Willibrorduskerk op de Deurnese Markt zingt het Deurnes Gemengd Koor vanaf 16.00 uur kerstliedjes. Eerder op de zondag al, om 11.00 uur, geeft Gemengd koor Animato een kerstmatinee aan de Blasiusstraat in Zeilberg.

De talenten van harmonie Oefening en Uitspanning in Beek en Donk treden nog wat eerder aan: hun optreden in muziekcentrum ’t Anker begint al om 10.00 uur. Harmonie Excelsior en vrouwenkoor Mignon uit Gemert treden direct na de lunch om 14.00 uur aan in de kerk van Sint Jans Onthoofding.

De Spaanse Mónica Coronado geeft om 13.00 uur een concert in het idyllische Kasteel Croy in Aarle-Rixtel. Met hun programma ‘Concierto Navideño’ brengen ze de bezoekers in de Spaanse kerstsfeer. Kaartjes kosten 15 euro.

Volledig scherm De leden van de Rimboband. © ED

De Rimboband is een muziekgezelschap van mensen uit de Peelregio met een verstandelijke beperking. Zes keer per jaar treden ze op en hun kerstconcert is befaamd. Vanaf 14.30 uur gaan ze van start in het Cultuurcentrum Deurne aan het Martinetplein 1, kaartjes à 7,50 euro.

Op dat tijdstip klinken ook de eerste klanken van fanfare St Cecillia in Handel, die voor hun kerstconcert neerstrijken in Dorpshuis De Bron aan de O.L. Vrouwenstraat. Een uurtje eerder is de Lieshoutse St. Servatiuskerk het decor van het kerstconcert van Die Drei Dörfer Musikanten, zanggroep De Halmen en Primavera.

In de Lambertuskerk in Someren is vanaf 14.30 uur het gezamenlijke kerstconcert van mannenkoor De Nachtegaal, het Somerens dameskoor en muziekvereniging Somerens Lust. Om 18.00 uur sluiten leden van Gemengd koor De Klokgieters in Aarle-Rixtel dit drukke concertenweekend af in de Onze Lieve Vrouw Presentatiekerk. Samen met het publiek zingen ze kerstliederen.