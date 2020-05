Splitsing ViERBINDEN kost eenmalig 110.000 euro extra

Volgens burgemeester en wethouders had het bedrag lager uit kunnen vallen wanneer niet was gekozen voor de huidige constructie met twee zorginstellingen, de LEVgroep en Stichting Dorpshuizen Laarbeek (SDL).

,,Het proces had zich dan in een kortere periode kunnen afwikkelen, waarmee de kosten voor de procesbegeleider en interim-directeur lager waren uitgevallen”, laat het college weten in een document dat aanstaande dinsdagavond door de commissie sociaal domein wordt besproken. ,, Evenmin was dan sprake geweest van huisstijl- en ict kosten en dan hadden we als gemeente ook geen bijdrage hoeven leveren aan het overnemen van de staffunctie door SDL.”

De procesbegeleiding door Harry Woltring kost de gemeenschap 18.000 euro extra, voor uitbetaling van het salaris van interim-directeur Hugo Greeven van ViERBINDEN moet 20.000 euro worden gerekend, de ontwikkeling van de huisstijl voor de nieuwe Stichting Dorpshuizen Laarbeek was 5.000 euro, de ict-kosten zijn opgelopen tot 12.000 euro, de juridische splitsing zorgde voor 10.000 euro aan notariskosten, voor extra personele inzet voor de jaarcijfers over 2019 is 5.000 euro ingeboekt en de overname van de staffunctie zorgt voor 40.000 euro aan meerkosten.

