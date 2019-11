Spooktocht met muzikaal tintje in Milheeze

,,Bij de fanfare hadden we het er al eens over gehad om iets muzikaals te gaan doen rond de tijd van Halloween en ik liep al langer rond met het idee om dan iets voor de jeugd op touw te zetten”, vertelt Mario van Beek. Hij is muziekcommissielid van fanfare St Cecilia uit Milheeze.

Figuranten

De fanfare zal laten horen dat je met muziek spanning kunt opbouwen. ,,We willen ook zeker de ouderen aanmoedigen om mee te komen. Is het niet met de muzikale spooktocht dan bij het slot waar in Gemeenschapshuis de Schans om 20.15 uur nog een spannend miniconcert wordt gegeven", aldus Van Beek.

Beelden

,,We hebben met ons soosweekend afgelopen jaren in het teken van deze spooktocht spannende activiteiten gehouden met leden", vult van de Wetering aan. ,,Daar zijn beelden van opgenomen en die worden tijdens dit concert tegelijkertijd vertoond.”

De start en eindpunt van de muzikale spooktocht is bij de Schans, Pastoor Simonisplein 2 in Milheeze. Aanvang 17.30 uur. De deelname is gratis. Wel is het verplicht dat er volwassen begeleiders meelopen bij kinderen jonger dan zeven jaar. Inschrijven tot en met maandag 18 november via spooktochtmilheeze@kpnmail.nl.