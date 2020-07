Sportclubs regio Helmond en De Peel helpen elkaar een handje deze zomer

Wekenlang lag het handbalterrein van Swift in Helmond-Oost er verlaten bij. Nu bruist het er weer. En niet alleen dankzij de handballers, die alweer ruim twee maanden buiten mogen trainen. Een groepje basisschoolkinderen stort zich op het strandhandbalveldje vol overgave op een partijtje touwtrekken. Jibb+ is met haar zomerse sportinstuif de hele midweek neergestreken op het Swift-terrein. De sportinstuif is een coronaproof alternatief voor de sportolympiade, die normaal wordt gehouden.



De beweeggroepen van fysiotherapiepraktijk Ruyssenaars Van den Broek moeten vanwege de sportinstuif een weekje uitwijken naar het Hortensiapark. Groepjes Helmonders doen daar krachtoefeningen met flesjes water als gewichten. Terwijl deelnemer Frank van den Boogaard zijn souplesse aanspreekt om een sierlijke acht te maken met zijn flesje, benadrukt instructrice Anita Wolf nog maar eens hoe dankbaar ze is dat haar groepen sinds begin juni gebruik mogen maken van de beweegtuin op het Swift-complex. ,,Ik werk al 25 jaar bij deze praktijk en heb nooit eerder geen beweeglessen kunnen geven. Dat was zó onwerkelijk. Trainingsprogramma's via internet delen bood tijdelijk uitkomst, maar dat is niet te vergelijken met samenkomen.'' De deelnemers knikken instemmend.