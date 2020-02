Sprankje van hoop voor Harmonie O&U in Beek en Donk

BEEK EN DONK - Sporthal 't Anker is als repeteerruimte en podiumzaal te duur geworden voor Harmonie O&U. Maar uitbreiding van het Ontmoetingscentrum met een multifunctionele zaal is ook niet haalbaar. Maar de politiek lijkt bereid te kijken naar een andere oplossing.

Op de vraag hoe nu verder met de Beek en Donkse harmonie, is nog geen concreet antwoord te geven. Ook gisteravond niet, na een discussie in de commissie sociaal domein.

Laarbeek zit krap bij kas en heeft er daarnaast voor gekozen om de zorg voor accommodaties bij de verenigingen te laten. ,,Dat neemt niet weg dat we ons als gemeente verantwoordelijk voelen om mee te blijven denken", sprak wethouder Greet Buter (PvdA, accommodatiebeleid).

Waarom geen plan C?, opperde haar fractiegenoot Saskia van Wijk. ,,Maar dan wel eentje waarbij het budget van 395.000 euro leidraad is?” Dat bedrag heeft de gemeenteraad ooit als maximum gesteld om de harmonie uit de brand te helpen. ,,Een behoorlijk kader", vond ook fractievoorzitter Ron Verschuren van ABL (Algemeen Belang Laarbeek).

Meerdere fracties vrezen ervoor dat over een tijdje ook andere Laarbeekse verenigingen komen vragen om hulp. ,,Dat zou zomaar kunnen", beaamde Buter. ,,We hebben meer verenigingen met een eigen accommodatie. Toentertijd vonden we dat een goede oplossing, maar we komen nu in een situatie dat het niet meer gaat.”

Door stijgende exploitatielasten en energiekosten is 't Anker onbetaalbaar geworden voor de muziekvereniging. Vijf jaar geleden sloeg het bestuur daarom alarm bij de gemeente. ,,Veel mensen denken dat wij het gebouw ons één gulden heeft gekost, maar in werkelijkheid hebben wij 250.000 euro moeten investeren om 't Anker geschikt te maken en daarvoor lossen wij nog steeds hypotheek af”, vertelde harmonie-voorzitter Pierre Heesakkers. Ook maakte hij korte metten met het gerucht dat O&U nooit onderhoud zou hebben gepleegd. ,,We hebben al die tijd met met eigen geld - meerdere duizenden euro’s per jaar - en inzet van eigen mensen het gebouw op voldoende niveau gehouden.”

,,Als er sprake is van een nieuwe situatie, moeten we het probleem misschien wel helemaal opnieuw benaderen", zei fractievoorzitter Ronnie Thijssen van PNL (Partij Nieuw Laarbeek). ,,Met wat aanpassingen is de zaal in het Ontmoetingscentrum mogelijk wel geschikt voor niet alleen de harmonie. Wat is ons de vergroting van de bezetting van het Ontmoetingscentrum waard?”, voegde commissielid Jeroen Leenders van het CDA eraan toe.