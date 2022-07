Sprookjes worden na twee jaar weer waar op WiSH Outdoor; ‘Wat leuk om jou terug te zien’

Veertig jaar samen in de praktijk: ‘Vroeger vroegen ze wanneer de tandarts kwam’

ASTEN - De ballonnen bij de ingang verraden al dat het geen doorsnee week is voor de tandartspraktijk. ,,Gisteren werden we in een kruiwagen naar buiten gereden”, zegt Ingrid van der Werf met een lach. Na veertig jaar hangen zij en haar man het mondspiegeltje aan de wilgen.

