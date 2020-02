SRV-wagen ziet kans in De Mortel: ’Het is nog steeds hard knokken’

Amsterdam­se bluf in Brabantse kletston

13:00 AARLE-RIXTEL - Als Amsterdammer in een Brabants dorp plaatsnemen in de kletston, het bezorgt Riza Tisserand de bibbers. Maar gelukkig sprak achter de coulissen een vriendelijke jongedame hem moed in, maakt hij direct na zijn entree tijdens de ganzekwekavond in Aarle-Rixtel de volgepakte zaal duidelijk. Grappend: ,,Dat meissie zei dat ik me niet druk moest maken. ‘Want binnen een halfuur ben je afgewerkt'. Nu wist ik dat Brabanders gastvrij zijn. Maar zó gastvrij?”