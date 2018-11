St. Severus ziet toe op vakmanschap bij restaurant 't Wevershuisje in Gemert

Inzame­lings­ac­tie voor verstande­lijk beperkte Joost uit Sterksel een succes

11:31 EINDHOVEN - De zoektocht naar plastic honingraten voor de verstandelijk beperkte Joost Hoogenstraaten uit Sterksel is een succes. In een week tijd hebben zijn ouders Henk en Han al zo'n vierhonderd exemplaren opgehaald bij mensen die reageerden op hun oproep via Facebook.