Staatsbosbeheer op zoek naar geld voor uitkijktoren in De Groote Peel in Ospel

Staatsbosbeheer kan een gedeelte van het benodigde bedrag vrijmaken uit de eigen begroting. De rest moet komen uit allerlei fondsen en bijdragen van bedrijven, provincie en gemeenten. Ook bezoekers van nationaal park De Groote Peel kunnen hun steentje bijdragen, aldus Staatsbosbeheer. Het streven is om vijfduizend euro op te halen via crowdfunding. ‘Elk bedrag, klein of groot, is daarbij welkom!’, schrijft de parkbeheerder in een toelichting.

Toen de oude toren was afgebroken, werd snel nagedacht over een nieuw exemplaar. Een wens van Staatsbosbeheer was om bij het ontwerp rekening te houden met mensen die slecht ter been zijn. Architect Martin Koldenhof van bureau heer & meester pakte deze opdracht op. Zijn ontwerp bestaat uit een een toren met twee niveaus, waarbij het onderste rolstoeltoegankelijke platform via een talud bereikbaar is. De locatie van de nieuwe toren is halverwege het familiepad.