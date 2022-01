Stalling aan noordkant: niet oversteken om fiets te parkeren bij Bavaria-halte

video Vlierdense dirigent Sander is coach bij kijkcijfer­hit Maestro: ‘Laten zien dat je er niet voor de sier staat’

VLIERDEN - Volgende week zondag is de finale van kijkcijferhit Maestro. In het tv-programma proberen Bekende Nederlanders met spoed te leren hoe ze een orkest moeten dirigeren. Dit seizoen is een grote rol weggelegd voor Sander Teepen uit Vlierden, die de deelnemers coacht.

4 januari