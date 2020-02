Start bouw nieuwe blokhut Gemert nabij

De twee verenigingen hebben al jaren het plan om samen een nieuw onderkomen te bouwen op de plek van de huidige blokhut, aan De Hoef in Gemert. Hoewel dat plan al lang en breed klaar is, bleef de start van de bouw tot nu toe uit. Volgens scoutingvoorzitter Vico Janssen heeft dat alles te maken met de juridische constructie die op papier moest worden gezet. ,,Daarover zijn we al langer in gesprek met de notaris.”



De scouting is sinds jaar en dag eigenaar van het terrein waarop de blokhut staat en heeft dat eigendom ondergebracht in een stichting. Zowel de scouting als ZUTH gaat nu een erfpachtregeling met die stichting aan. ,,We willen nog jarenlang met elkaar door één deur kunnen. Daarom is het dus van belang dat we de zaken van tevoren goed regelen en ook goed vastleggen. Over de manier waarop dat het beste kan gebeuren, zijn we nog met de notaris in discussie.”