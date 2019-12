Start kinkhoestvaccinatie voor zwangeren: ‘Beter om de antistoffen door te geven via de placenta’

Al toen Nicole van der Coelen (32) uit Deurne in 2018 in verwachting was van haar eerste kindje, heeft ze een prik tegen kinkhoest gehaald. ,,Mijn verloskundige had me erover verteld", zegt ze. Ze twijfelde geen moment. ,,Het was toen nog eigen keuze, dus ik heb het zelf moeten betalen, maar het werd wel aanbevolen.” Nu is ze 25 weken zwanger van haar tweede. Een jongetje, dat eind maart wordt verwacht. En ook deze keer laat ze zich weer inenten, maar nu is de prik onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma geworden.