Start sloop van Sprongcollege in Deurne

Een lach en een traan bij het afscheid van de supermarkt in Mariahout: winkel kan niet open blijven voor vergeten boodschap­pen

MARIAHOUT - Zaterdagochtend in de supermarkt. Spitsuur. In de Jumbo in Mariahout is er al tijden geen spitsuur meer. De knip is zaterdag definitief op de winkeldeur gegaan. ‘Wie klaagt dat alles weg gaat, moet beter nadenken waar hij zelf koopt’, vinden de trouwe klanten.

31 oktober