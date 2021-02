Start viering Deurne 1300 jaar: oude foto's, historische route, wandkleed

DEURNE - Afgaande op DeurneWiki was er in 721 voor het eerst sprake van een plaats genaamd Durninum. De betekenis hiervan luidt ‘Met doornstruiken begroeide plek’. Later verbasterde dit tot Deurne. De gemeente viert vanaf nu haar 1300-jarig bestaan met tal van activiteiten, verspreid over de komende anderhalf jaar.

Wie wil kan meteen beginnen met het bekijken van de Tijdlijn. De foto-expositie over Deurnese monumenten hangt al in leegstaande etalages in het centrum. Fotoclub Optika brengt het verleden en heden samen door de panden met hun huidige gebruikers in beeld te brengen.

Roos Knijnenburg, lid van Optika: „Mensen die in zo’n monument wonen of werken, vertellen graag over hun pand. Bij sommigen is het al generaties lang in de familie, anderen liepen er toevallig tegenaan. Die verhalen staan voor een deel bij de foto’s.”

In totaal gaat het om vijftig foto’s, van een tandartsenpraktijk tot een café en van een burgemeesterswoning tot langgevelboerderij. De expositie blijft hangen tot de zomer van 2022. De folder is af te halen bij Foka Deurne aan de Kerkstraat en IJssalon Italia op de Markt.

Theatergroep De Peelcomedianten viert zelf dit jaar haar 75-jarig bestaan, maar stelt de jubileumvoorstelling uit tot volgend jaar. Binnenkort staat wel een andere activiteit op de agenda. Secretaris Annemarie Evers: „We wilden iets doen met Deurne 1300 in relatie tot theater. Samen met de Heemkundekring zijn we in de archieven gedoken. Hieruit bleek dat Deurne een rijke historie kent van toneelverenigingen. De oudste die we hebben kunnen vinden, stamt uit 1892 en heette ‘Oefening Kweekt Kennis’.”

Er is een expositie samengesteld van onder andere foto’s, rekwisieten en aanplakbiljetten van vroegere voorstellingen. ‘Theater door de Tijd’ is vanaf 11 april te zien in het Heemhuis. Bezoekers kunnen tegen die tijd de website heemkundekringdeurne.nl raadplegen voor actuele openingstijden.

Historische route

Nog een manier om door het verleden van Deurne te struinen, is via de online historische route verzorgd door horecabedrijf Baroef. Het traject is zeven kilometer en begint bij Het Dinghuis. Hier krijgen wandelaars een link naar de website waarop toelichting staat van de bezienswaardigheden aan de route, in audio- en tekstfragmenten. Vanaf april is deze activiteit beschikbaar.

Eind mei zullen de veertig geborduurde taferelen te zien zijn die samen ‘Het tapijt van Deurne’ vormen. De paramentengroep van de parochie werkt al zo’n anderhalf jaar aan dit wandtapijt van twintig meter lang. Het borduurwerk begint bij de laatste IJstijd en eindigt in 2021, voorzien van teksten door Erik Vink. De tentoonstelling vindt plaats in de Sint Willibrorduskerk aan de Markt.

Peellandbreuk

Halverwege het jaar, op 1 juni, opent Natuur- en milieucentrum de Ossenbeemd zijn expositie ‘Keigaaf, de Peelrandbreuk’. Deze gaat over de geologische breuklijn die Deurne doorkruist. Hier gaan bezoekers terug naar de tijd dat er nog mammoeten leefden. Onder andere bodemvondsten zijn te bewonderen in de expotent.

Een overzicht van alle geplande activiteiten in het kader van Deurne 1300 jaar staat op vvv.deurne.nl.