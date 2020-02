Startschot voor bouw huurhuizen op terrein voormalige huishoudschool in Deurne

Het plan is ontwikkeld door Groupcare, een bedrijf dat gespecialiseerd is in zorgvastgoed. Woningbouwvereniging Bergopwaarts wordt eigenaar van de huurwoningen, die hoogstwaarschijnlijk eind 2020 worden opgeleverd. De nieuwbouw is onderdeel van het omvangrijke project Kruisstraat, waaronder in totaal 85 woningen gaan vallen. De bouw van de 32 koopappartementen voor starters in een van de voormalige schoolgebouwen is al in volle gang. Over de invulling van het schoolgebouw aan de Kruisstraat buigen mensen zich momenteel nog. Groupcare is hierover in gesprek met Deurne.