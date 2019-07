Statenvragen over heropening vliegbasis De Peel

Idee straatrace Beek en Donk is ‘uit de hand gelopen grap’

12:54 BEEK EN DONK - Hij trekt meteen het boetekleed aan. De geopperde straatrace in de Kapelstraat in Beek en Donk was een misplaatste grap, aldus Lieshoutenaar Tim Hink die de politie over de vloer kreeg. ,,Zeker niet slim, we hebben er echt wel van geleerd.”