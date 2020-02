Statenvragen PvdA en GroenLinks over kasteel Gemert

Weinig klachten na verruiming openings­tij­den horeca Asten

7:17 ASTEN - De verruiming van de openingstijden van horecazaken in Asten heeft tot nu toe weinig klachten opgeleverd. Tijdens twee nachtelijke controles waren in één zaak na de sluiting van 3.00 uur nog bezoekers aanwezig en was de muziek te horen.