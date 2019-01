Steeds minder ‘ja, ik wil’ in de kerken Asten-Someren

ASTEN/SOMEREN - Komt het doordat de kerken van Asten en Lierop zo fotogeniek zijn? Of zijn inwoners van beide dorpen nog steeds heel gelovig? Wat de reden ook is, het valt op dat de elf kerkelijke huwelijken in de Heilige Franciscusparochie het afgelopen jaar alleen in die dorpen plaatsvonden.

In de overige zes kerken in de gemeente Asten en Someren beloofde geen enkel paar elkaar trouw voor het altaar, blijkt uit cijfers die op de parochiewebsite zijn gepubliceerd. ,,Ik heb in 2019 1 huwelijk in Asten op de agenda staan, vier in Someren en in Heusden twee. Het heeft dus kennelijk niets te maken met de fraaiheid van het gebouw, maar met het gegeven dat er weinig mensen trouwen en ook voor de kerk willen trouwen.”

Onderzoekscentrum religie en samenleving Kafki zette de cijfers van 2015 tot en met 2018 op een rijtje. Daaruit blijkt dat trouwlustigen steeds vaker alleen voor de wet trouwen. Waren er in 2015 nog acht huwelijksvoltrekkingen in de kerk, het afgelopen jaren waren dat er dus elf.

En die teruggang zie je in vrijwel iedere statistiek terug. Het aantal dopelingen ging terug van 105 in 2015 naar 78 in 2018. Asten is het buitenbeentje met juist een toename van 20 naar 32. Het aantal communicanten (178-129) en gevormden (149 tegenover 89) liep eveneens terug in drie jaar tijd.