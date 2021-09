Steekincident in Deurne na overlast van jongeren met vuurwerk, politiehelikopter op zoek

Er zou een man lichtgewond zijn geraakt. Hij is nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De aanleiding van het steekincident zou een groep jongeren zijn die vuurwerk afstak in de wijk, aldus de politiewoordvoerder. Een buurtbewoner zou de groep hebben aangesproken, waarna het mis ging. Het is alleen nog niet duidelijk hoe dat precies is gebeurd. Dat gaat de politie onderzoeken.