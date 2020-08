Stel uit Deurne viert platina huwelijk: ‘Iedere dag kijk ik of Cees het hoekje om komt’

Elektri­sche pomp vat vlam in laadbak vrachtwa­gen, geen ernstige schade

20 augustus DEURNE - In Deurne heeft een elektrische pomp in een vrachtwagen donderdag vlam gevat. De chauffeur van het voertuig hoorde een knal en merkte op dat er rook uit het ventilatierooster kwam. Hij stopte langs de weg en schakelde de brandweer in. De schade is beperkt.