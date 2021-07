Stemverheffingen in Somerense raad: motie wekt emoties op

Kort nieuws Twee Deurnena­ren onderschei­den

19 juli Noud van de Kerkhof zet zich op allerlei manieren in voor Zeilberg. Daarvoor is hij nu beloond met de Penning van Verdienste van de gemeente Deurne. Burgemeester Greet Buter reikte die uit. Van de Kerkhof is al 64 jaar lid van voetbalclub ZSV. Hij was speler, maar ook jeugdleider, bestuurslid en zat in de organisatie van het veertigjarig jubileum. Sinds 1991 maakt hij deel uit van Buurtvereniging Zeilbergsestraat, waar hij nu al ruim 20 jaar ook voorzitter van is. En Van de Kerkhof is vanaf 2015 actief voor de KBO-afdeling Deurne-Zeilberg.