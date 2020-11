Stenig en weinig sfeervol centrum Someren verfraaien met bankjes, bloembakken en banieren

Bavaria bespaart energie met warmwater­buf­fer

16 november LIESHOUT - Met de installatie van een warmwaterbuffer bespaart Royal Swinkels Family Brewers uit Lieshout (bekend van Bavaria) 15 procent aan energie, ofwel 4 miljoen kubieke meter aardgas per jaar. Dat is gelijk aan het gasverbruik van tweeduizend huishoudens. Centraal in het nieuwe systeem is een grote tank met warm water, die wordt gevoed met restwarmte uit de brouwerij, bottelarij en mouterij. Deze tank geeft de warmte weer door aan het brouwproces.