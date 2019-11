Stenzel & Kivits: muzikale perfectie doorspekt met humor

Inbrekers richten schade aan bij voetbal­club ONDO in Heusden

13:34 HEUSDEN - Inbrekers hebben in de nacht van maandag op dinsdag geprobeerd binnen te komen bij voetbalclub S.V. ONDO in Heusden. De daders zijn er niet in geslaagd de kantine binnen te komen, maar wel hebben ze twee deuren geforceerd.