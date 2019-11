Steun voor jongeren én huisartsen in Someren

Je zou verwachten dat ze vooral jongeren met drank- en drugsproblemen aan tafel krijgt. Someren haalt nogal eens het nieuws vanwege het overmatig gebruik van die middelen bij jongeren onder de achttien jaar. Maar in het eerste halfjaar als praktijkondersteuner jeugd krijgt Marieke Bakermans vooral veel jonge Somerenaren met stress- en spanningsklachten voor zich. ,,Veel jongeren hebben te maken met lastige situaties. Stress op school, ouders die in scheiding liggen of het verlies van een dierbare. De oorzaken zijn heel divers.”

Bakermans is gespecialiseerd in jeugdzorg. Ze werkte voorheen in de specialistische jeugd-GGZ en bij Bureau Jeugdzorg, sinds ruim een halfjaar helpt ze huisartsen in de gemeente Someren. Het gaat om een proefproject van drie jaar. Bakermans werkt zestien uur per week. Een dag in het Wijkgebouw aan de Kerkstraat en een dag in de overige praktijken binnen de gemeente.

Een kwart van haar salaris wordt betaald door de gemeente Someren, de rest door zorgverzekeraar CZ. Andere gemeenten in de regio zoals Laarbeek en Deurne werken aan een vergelijkbaar traject voor de jeugd. ,,CZ betaalt nu nog uit coulance. Het wordt gezien als een overgangsperiode na de invoering van de Wet jeugdzorg die in 2015 is ingevoerd. Dat zal niet oneindig blijven duren, dus we hopen dat de gemeente uiteindelijk alle kosten op zich neemt”, zegt huisarts Rob Roelofsen die nauw samenwerkt met Bakermans.

Langs elkaar heen

Hij stuurt patiënten geregeld naar haar door. ,,Vroeger werd er nog wel eens langs elkaar heen gewerkt. Op school speelt dan iets, de huisarts behandelt diezelfde persoon en op de vereniging is het nodige aan de hand. Het was allemaal heel versnipperd en door Marieke wordt daar nu lijn in aangebracht.”

Sinds de start van Bakermans heeft zij bovendien wat druk van de agenda van Roelofsen gehaald. ,,Marieke is hoger gekwalificeerd in ggz-jeugdzorg dan ik. Zij kan het ook beter overbrengen aan die doelgroep. Jongeren komen niet binnen met de mededeling: ik heb stress....”, zegt hij. ,,Vaak zijn ze stil en teruggetrokken en krijg je later pas door wat er echt speelt. Het is daarom fijn voor de patiënt dat de tijd genomen wordt.”

Bakermans heeft de afgelopen maanden tientallen jonge Somerenaren aan haar bureau gehad. Zij probeert ‘overbehandeling’ te voorkomen: soms blijken enkele gesprekken al voldoende om de problemen te verhelpen. Bakermans heeft bovendien een goed netwerk achter de hand. ,,Ik haal er heel veel voldoening uit dat ik met een paar gesprekken al veel voor iemand kan betekenen. Door vroegtijdig te signaleren kun je iemand het beste helpen. Dat je daardoor de kosten op duurdere jeugdzorg omlaag brengt, is bijvangst”, vindt Bakermans.

E-health

Zij biedt ook geregeld zogeheten overbruggingszorg. Dat betekent dat zij jongeren die zij heeft doorverwezen naar bijvoorbeeld specialistische zorg blijft zien tot zij terecht kunnen bij een behandelaar.

Bakermans houdt bij die jongeren en hun gezin een vinger aan de pols. Altijd past ze haar werkwijze aan aan haar patiënten. Zo past ze af en toe e-health toe. ,,Jongeren kunnen dan online modules doorlopen en daar geef ik dan op-en aanmerkingen bij”, legt ze uit.