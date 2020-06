Steun voor Samen voor Someren

SOMEREN - Het oprichten van een kledingbank of een pubquiz over het klimaat. Samen voor Someren kan de komende jaren weer vooruit met alle ideeën, nu het gemeentebestuur jaarlijks tienduizend euro wil vrijmaken voor de stichting. Het laatste woord is aan de politiek.

Momenteel lijken alle plannen van Samen voor Someren even stil te liggen vanwege de coronacrisis, maar dat is slechts schijn. Op de achtergrond wordt volop doorgewerkt aldus bestuurslid Gerry Sieben. Zij is blij met de financiële zekerheid die het gemeentebestuur nu wil bieden.

Geen dubbeltje winst

,,Wij gaan daar goed mee om. Alle winst die we eventueel maken gaat naar goede activiteiten voor de inwoners, Someren gaat dat nog merken”, aldus Sieben. ,,Houden we aan het eind van het jaar toch geld over, dan storten we het terug naar de gemeente. We hoeven geen dubbeltje winst te maken.”

Samen voor Someren werkt onder meer aan een herdenkingsdag. Volgens Sieben meldden diverse Somerenaren zich de afgelopen maanden bij de stichting met hun persoonlijke verhaal. Ze moesten de allemaal afscheid nemen van een naaste, maar door alle coronamaatregelen zat een mooie uitvaart er niet altijd in. De stichting wil alle overledenen alsnog eren tijdens een nog te beleggen bijeenkomst.

Kledingbank in de maak

Daarnaast is een kledingbank in de maak. Tijdens een eind vorig jaar gehouden stamtafel borrelde dat idee op. Het is niet de bedoeling om een geheel nieuwe organisatie op te tuigen. Een Aarde en ONA hebben volgens Samen voor Someren goede kleding in hun assortiment. ‘Misschien kunnen mensen een voucher of waardebon krijgen waarmee men kan gaan winkelen bij deze zaken’.

Tevens liggen er plannen voor een lotgenotengroep voor Somerenaren met een kleine portemonnee en wil de stichting de jeugd meer bij alle plannen betrekken. De stichting denkt onder meer aan het maken van vlogs en Geert Bukkems van de Peelpioniers kijkt hier in mee. ,,We hopen erop dat de jeugd een eigen werkgroep maakt en met eigen plannen gaat komen. Maar het is nog moeilijk om ze hierbij te betrekken”, signaleert voorzitter Jan Müller.

Meedenken bij WMO