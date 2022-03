Stichting De Bungalow in Lierop vangt Oekraïense vluchtelingen op

De gemeente Someren droeg Stichting De Bungalow onlangs aan als een beschikbare opvanglocatie bij de Veiligheidsregio. Een gezin van drie personen wordt binnenkort al opgevangen in de bungalow. Of en wanneer meerdere vluchtelingen volgens, is nog niet bekend. De coördinatie van de plaatsingen ligt bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Huiselijke gezelligheid

De accommodatie is normaal gesproken een vakantiebestemming voor mensen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen of willen en biedt huiselijke gezelligheid en is omringd door bos. De stichting verwacht dat de bungalow het komende half jaar onderbezet is, waarschijnlijk door de nasleep van corona. Daarom werd besloten bedden beschikbaar te stellen voor de vluchtelingen. Voor andere gasten is het daarom niet mogelijk de komende maanden een vakantieweek te reserveren.