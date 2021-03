Stichting Dorpshuizen Laarbeek krijgt 20.000 euro voor project Huiskamers

Jongeren­werk Laarbeek verkeert in onzeker­heid

23 januari LAARBEEK - De huidige jongerenwerker van Laarbeek vertrekt. Zijn contract loopt tot eind januari en wordt niet verlengd. Maar volgens de LEVgroep, dat het Laarbeekse welzijnswerk over een paar maanden overneemt, is het voortbestaan van het jongerenwerk in de vier dorpen niet in gevaar.