Stickers sparen over geschiedenis van Bakel en Milheeze: 'We hopen dat mensen gaan ruilen’

,,Angelien en Berti hebben met een tiental andere leden veel uren werk gestoken in het verzamelen van foto’s en gegevens. Als dank wordt dit eerste boek aan hen overhandigd”, zegt Ben Vereijken.

1200 boeken

Het is ruim een jaar geleden dat de Jumbo aan de Heemkundekring vroeg om als spaaractie een stickerfotoboek te maken over Bakel en Milheeze. Vrijdag 12 februari gaat de spaaractie van start. 1200 boeken zijn er gemaakt, en alle huisadressen in Bakel en Milheeze krijgen een voucher in de bus waarmee ze het stickerboek gratis op kunnen halen bij de Jumbo. Bij 10 euro aan boodschappen krijgen de klanten een setje foto’s voor het stickerboek.

Vele uren zoekwerk is er aan het boek vooraf gegaan. Vereijken: ,,We wilden graag zoveel mogelijk foto’s en informatie van alle verenigingen, cultuur en de historie van beide dorpen. We hebben nu zoveel dat we niet alles in het boek verwerkt kregen. Er staan veel verhalen en herkenbare foto’s in, met de gegevens daarover, en via QR-codes in het boek is nog meer te bekijken. Als alle stickerplaatjes verzameld zijn, is het resultaat echt de moeite waard.”

Plaatjes ruilen

De Heemkundekring hoopt stiekem dat iedereen zo fanatiek gaat sparen, dat mensen bij de kassa of buiten de winkel de plaatjes met elkaar gaan ruilen. ,,Er zijn stickerplaatjes genoeg en op het einde van de actie komt er zeker nog een ruilbeurs. We gaan tegen die tijd kijken wat mogelijk is vanwege de corona”, vertelt Vereijken.

De achterliggende gedachte is om de geschiedenis van Bakel en Milheeze over te brengen. ,,Niet alleen voor de ouderen, ook voor de jeugd. Wat wij weten als zestig, zeventigers , dat willen wij graag uitdragen aan de jongeren. Het borgen van de geschiedenis is erg belangrijk.”

Australië en Nieuw-Zeeland

Door dit boek is ook de website van de Heemkundekring veranderd. ,,Er staan nog meer gegevens, foto’s en plattegronden op van onze dorpen. Onze website wordt erg goed bekeken. We zien dat mensen uit vele delen van de wereld zoals Australië, Nieuw-Zeeland en Amerika onze site regelmatig bezoeken”, aldus de trotse voorzitter.