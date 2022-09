Stikstof blijkt bottleneck voor vliegbasis De Peel

RODE LOPER Drie generaties Bouwmans in een eigentijd­se Brabantse Hamlet: ‘Zèn of niet te zèn’

MARIAHOUT - In het openluchttheater in Mariahout speelt Theatergroep Mariahout ‘Zèn of niet zèn, dè’s de vraag….’ Dat is de Brabantse vertaling van de bekendste zin uit Hamlet: ‘to be or not to be’.

15 september