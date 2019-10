‘Stikstof Statement’ politiek Someren

Prowind neemt onderzoek windmolen­park in Someren-Hei­de over

10:36 SOMEREN - Energiecoöperatie Zummere Power en Prowind gaan samen onderzoeken of er een windmolenpark in het gebied Diepenhoek bij Someren-Heide kan komen. Een overeenkomst hierover is ondertekend in gemeenschapshuis De Weijers.