Stille jaren gelukkig voorbij voor jubilerend vrouwenkoor Mignon

GEMERT - Het gratis kerstconcert in de St. Janskerk in Gemert is een jaarlijkse decembertraktatie. Na twee ‘stille jaren’ tijdens de coronaperiode hebben de 47 leden van het jubilerende vrouwenkoor Mignon er veel zin in.

Dit jaar is voor de vrouwen van Mignon sowieso een verademing na de beperkingen van de coronatijd. Ze besloten om het feest dat gepland was in 2021 vanwege het veertigjarig bestaan van het koor gewoon een jaar later te vieren. Weliswaar met een aangepast programma want stiekem werd de uitreiking van de koninklijke onderscheiding aan medeoprichtster en huidige penningmeester Henriette van den Elsen- Gruijters wel ingepland.

Een koor ben je samen

7 december 1981 is de oprichtingsdatum en Ans Slits-Maas is de enige die vanaf die datum ononderbroken lid is gebleven van het koor. Zij was een van de tienerleden van het koor de Vuurvinken die eigenlijk het tiener-zijn wel waren ontgroeid en een nieuw koor oprichtten. ,,Mijn man zei toen al plagend dat ik lid was van de Vurige Vinken. Het was tijd om iets nieuws te beginnen, los van het koor waarmee we destijds veel succes hadden in Gemert en omstreken.”

Quote We horen wel eens terug vanuit het publiek dat we eenheid uitstralen en dat willen we ook zijn Henriette van den Elsen- Gruijters, Penningmeester Mignonkoor

Pas na een jaar samen zingen kwam de passende naam voor het nieuwe koor voorbij. Mignon wat zoveel als lief, zacht betekend. ,,Onze dirigent noemde ons altijd ‘min jóng’, mijn kinderen in het Gemerts dialect dus misschien zijn we zo wel aan die naam gekomen.”

Ans Slits woont al dertig jaar in Lieshout en zingt daar ook bij een koor maar kan de dames in Gemert niet missen. ,,Het samen zingen geeft mij altijd veel energie en ik kan zo in contact blijven met Gemert en mijn vriendinnen en de laatste nieuwtjes opdoen. Want het gezellig kletsen na de repetitie is net zo belangrijk als samen zingen.”

Contributie doorbetaald

Van den Elsen is al vele jaren penningmeester van het koor: ,,Wij, als bestuur, vonden het heel belangrijk om met onze leden in contact te blijven, zeker toen duidelijk werd dat corona een langere periode ging duren. Dirigent en pianist hebben we in dienst gehouden van het koor en de contributie werd de hele periode doorbetaald door onze leden, al konden ze niet samen zingen. We horen wel eens terug vanuit het publiek dat we eenheid uitstralen en dat willen we ook zijn. Via werkgroepjes worden leden betrokken bij de organisatie om zaken te regelen zoals kleding, muziek, feesten, kerstconcert en heel belangrijk onze commissie ‘Lief en Leed’. Zo draagt iedereen een steentje bij en voelen de leden zich bij elkaar betrokken.”

Vanwege de finale van het WK voetbal zondag 18 december is de aanvang om 14.00 uur met o.a. optredens van het A-orkest van Harmonie Excelsior, vrouwenkoor Mignon en zanggroep Closer2Fine.